' Acsi Gazzetta Football League' | a Pisa la fase finale nazionale del campionato amatoriale più grande d’Italia

A Pisa si svolge la fase finale nazionale dell'Acsi Gazzetta Football League, il campionato amatoriale più grande d’Italia. Dopo diverse settimane di partite in tutta Italia, questa fase rappresenta il momento conclusivo della competizione. Le squadre provenienti da varie regioni si affrontano per contendersi il titolo, in un evento che coinvolge numerosi appassionati di calcio amatoriale. La manifestazione si tiene nel capoluogo toscano, con la partecipazione di diverse formazioni che hanno superato le fasi precedenti.

Dopo mesi di partite disputate in tutta Italia, la ‘Acsi Gazzetta Football League Powered by Cisalfa Sport’ si prepara a vivere il momento più atteso della stagione: la fase finale nazionale del più grande campionato di calcio amatoriale italiano.Realizzata da Acsi - Associazione di Cultura. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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