Acquisto di auto nuove | bando per il terzo settore

Un nuovo bando destinato al terzo settore offre contributi per l'acquisto di auto nuove, con un importo che varia da 2.500 a 30.000 euro. La misura prevede anche la possibilità di rottamare veicoli a benzina o gas fino a Euro 3 o diesel Euro 5, favorendo l'acquisto di mezzi più recenti. La procedura si rivolge a enti e organizzazioni che intendono aggiornare il proprio parco veicoli attraverso questa agevolazione finanziaria.

LA MISURA. Contributo da un minimo di 2.500 a un massimo di 30mila euro. La rottamazione riguarda veicoli a benzina o gas fino a Euro 3 o diesel Euro 5. Ha ingranato la marcia il bando regionale «Rinnova veicoli - Terzo settore 2026». La misura vuole incentivare (a fondo perduto) il rinnovo del parco veicolare degli Enti del terzo settore iscritti al relativo Registro unico nazionale (Runts) con definizione di «Ente non commerciale» e sede in Lombardia. Il bando è finalizzato alla sostituzione di veicoli inquinanti circolanti in Lombardia con altri a basso impatto emissivo destinati al trasporto di merci e di persone, a fronte della demolizione di un veicolo a benzina eo a gas fino ad Euro 3 (incluso) o diesel fino ad Euro 5 (incluso). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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