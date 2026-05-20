Nella serata di ieri ad Acerra, alcuni sconosciuti hanno sparato diversi colpi di pistola contro le finestre di un appartamento in via Dublino 25. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha creato scompiglio tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Al momento non ci sono dettagli su eventuali motivi o collegamenti con altre situazioni.

Paura nella tarda serata di ieri ad Acerra, dove ignoti hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro le finestre di un appartamento situato in via Dublino 25. Uno dei proiettili ha raggiunto l’interno dell’abitazione, facendo scattare l’allarme tra i residenti. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, che hanno effettuato i rilievi e il sopralluogo. Le indagini sono affidate ai militari della stazione di Acerra e al nucleo operativo di Castello di Cisterna per chiarire dinamica e matrice dell’episodio. Non si esclude alcuna pista: dalla stesa al raid intimidatorio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Acerra. Colpi di pistola contro un appartamento nella serata: indagano i carabinieri

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