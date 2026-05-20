Accusano Salvini ma da Cutro a Ramy gli sciacalli stavano sempre tra i progressisti
Salvini? Uno «sciacallo». È questo il nuovo tormentone della sinistra. Il leader della Lega, secondo i compagni, avrebbe cavalcato un caso di cronaca, quello dell’auto sulla folla a Modena, per alimentare la paura dei migranti e cercare di prendere qualche voto. A dare dello «sciacallo» al vicepremier sono stati, in ordine sparso, Nicola Fratoianni (leader di Avs), Carlo Calenda (leader di Azione), Riccardo Magi (segretario di +Europa), Stefano Vaccari (Pd), Peppe De Cristofaro (Avs), Alessandra Moretti (Pd), Luca Boccoli (Avs), Pasquale Tridico (Movimento Cinque Stelle), Piero De Luca (Pd) e probabilmente pure qualcun altro. E poi l’informazione vicina alla sinistra, da Andrea Scanzi alle inevitabili vignette di Repubblica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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C’è una scena che racconta Matteo Salvini meglio di mille sondaggi. Succede una tragedia. Gli investigatori provano a capire. I medici parlano di disturbi psichici pregressi. Si cercano motivazioni, responsabilità, contesto. E lui cosa fa? Dopo un nanosecondo - Facebook facebook
Ci accusano di tutto solo perché siamo stranieri, anche quando non abbiamo fatto niente reddit
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