Accorpamenti delle scuole la Flc Cgil si mobilita | Stop a tagli senza confronto

La Flc Cgil di Forlì-Cesena ha annunciato una mobilitazione contro i possibili accorpamenti tra le scuole del territorio. La posizione nasce in risposta alle dichiarazioni rilasciate dall'assessora all'Istruzione durante una riunione della commissione consiliare, in cui si sono discusse le proposte di riorganizzazione degli istituti comprensivi locali. La sigla sindacale ha espresso contrarietà alle manovre che, a suo avviso, vengono portate avanti senza un confronto adeguato con le parti coinvolte.

La Flc Cgil di Forlì-Cesena è scesa in campo contro la possibilità di nuovi accorpamenti tra istituti comprensivi della città di Forlì, dopo le dichiarazioni dell'assessora all'Istruzione Paola Casara, emerse nella seduta della commissione consiliare di ieri. In base ai dati forniti dal Comune. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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