Accordo UE-USA sui dazi Tridico M5S | Una Caporetto per il Made in Italy Voteremo contro la ratifica

Nella notte tra ieri e oggi è stato raggiunto un accordo tra Unione Europea e Stati Uniti riguardo ai dazi commerciali, suscitando reazioni contrastanti tra i diversi protagonisti politici. Un rappresentante di un partito ha commentato che l'intesa rappresenta una sconfitta per il settore industriale italiano, annunciando che il suo gruppo voterà contro la ratifica. La decisione ha suscitato discussioni tra chi sostiene che l'accordo favorisca gli scambi internazionali e chi invece lo giudica dannoso per alcune produzioni nazionali.

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Ma come si fa a esultare per l'accordo commerciale Ue-Usa raggiunto nella notte fra i negoziatori europei? Siamo davanti a una Caporetto per il nostro Made in Italy che verrà penalizzato da dazi unilaterali del 15% rispetto ai prodotti a stelle e strisce che, in alcuni casi, non pagano nemmeno le tasse sui profitti che generano». Così il capodelegazione del Movimento 5 stelle al Pe, Pasquale Tridico, in merito all’accordo raggiunto tra Consiglio e Eurocamera sui dazi. «Avremmo dovuto quantomeno negoziare, per provare a riequilibrare questi dazi, una digital service tax da applicare ai giganti del web. Nonostante alcune clausole di tutela, l'accordo siglato in Scozia resta una zavorra per l’economia europea visto che penalizzerà le imprese italiane che vivono di export», sottolinea l’esponente pentastellato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Accordo UE-USA sui dazi, Tridico (M5S): «Una Caporetto per il Made in Italy. Voteremo contro la ratifica» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: L’Ue ha firmato l’accordo sui dazi con gli Usa Leggi anche: Parlamento europeo, via libera con condizioni all’accordo Ue-Usa sui dazi Dazi Ue-Usa: Tridico (M5S) denuncia Caporetto per made in ItalyIl capodelegazione del M5S al Parlamento Europeo Pasquale Tridico definisce l'accordo commerciale Ue-Usa una 'Caporetto' per il made in Italy, criticando i dazi e la penalizzazione dell'export. adnkronos.com Accordo UE-USA sui dazi, Tridico (M5S): Una Caporetto per il Made in Italy. Voteremo contro la ratificaMa come si fa a esultare per l'accordo commerciale Ue-Usa raggiunto nella notte fra i negoziatori europei? Siamo davanti a una Caporetto per il nostro Made in ... gazzettadelsud.it