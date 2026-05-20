Accoglienza migranti a Lecco cambia tutto | cosa prevede il nuovo sistema firmato in Prefettura
Un'unica regia per l'accoglienza dei migranti in provincia di Lecco. È questo il cuore del Protocollo d'Intesa "Sistema Migranti" firmato martedì in Prefettura dal prefetto Paolo Ponta e da Emanuele Manzoni, presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci degli Ambiti di Bellano, Lecco e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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