accise altra proroga agli sconti aiuti a tir e trasporto locale

Nel nuovo decreto carburanti in arrivo venerdì, sono previste ulteriori proroghe sugli sconti sulle accise. Questi aiuti riguardano principalmente i settori del trasporto locale e delle attività di tir. Secondo quanto dichiarato, le coperture finanziarie non sono semplici da assicurare senza una deroga specifica. La misura mira a sostenere le imprese coinvolte nel settore, anche se restano alcune difficoltà legate alle risorse disponibili. La discussione sulle modalità di finanziamento prosegue tra le autorità competenti.

Nel consiglio dei ministri in agenda venerdì alle 19 «saranno presi provvedimenti sicuramente su autotrasporto e trasporto pubblico locale»; «per rinnovare lo sconto sulle accise stiamo lavorando sulle coperture», impresa «che non è mai semplice in assenza di deroghe al Patto». La griglia del quarto decreto carburanti che sarà approvato dopodomani ha cominciato a prendere una forma definita nelle parole consegnate ieri ai giornalisti da Giancarlo Giorgetti a margine del G7 Finance. Nella seconda e ultima giornata parigina, chiusa con la dichiarazione in cui i ministri delle Finanze hanno sottolineato che «un rapido ritorno al libero e sicuro... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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