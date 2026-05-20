Venerdì mattina alle 9 nella sala Rosano della Questura di Campobasso si svolgeranno nuovi accertamenti sui dispositivi elettronici della famiglia coinvolta nel caso di Pietracatella. Le operazioni, che dureranno tutta la giornata, sono state disposte per approfondire gli elementi raccolti finora e saranno condotte con tecniche di analisi forense. La procedura rappresenta una fase importante delle indagini in corso, con l’obiettivo di ottenere ulteriori dettagli sulla vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Venerdì al via le operazioni nella Questura di Campobasso. I nuovi accertamenti tecnici irripetibili legati al caso di Pietracatella saranno eseguiti venerdì alle ore 9 nella sala Rosano della Questura di Campobasso. Le attività saranno svolte dal personale dello Sco, incaricato dalla Procura di Larino di analizzare telefoni, computer e altri dispositivi sequestrati nell’abitazione della famiglia Di Vita. Sette dispositivi sotto esame. Gli specialisti informatici dell’Anticrimine dovranno procedere con l’estrazione dei dati contenuti in sette dispositivi elettronici sequestrati il 4 maggio scorso. Tra questi figurano due iPhone, due modem, un tablet, un computer portatile e due smartphone Samsung e Redmi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Accertamenti sul caso di Pietracatella: analisi sui dispositivi elettronici della famiglia Di Vita

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