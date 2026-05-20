Accadde oggi | 20 maggio si apre il primo Concilio di Nicea

Il 20 maggio 325 si apre il primo Concilio di Nicea, il primo incontro ufficiale di carattere ecumenico nella storia della cristianità. Costantino convocò questa riunione con l’obiettivo di unificare le diverse comunità cristiane e affrontare questioni dottrinali e organizzative. La partecipazione comprendeva rappresentanti di varie regioni e chiese, che discusse questioni teologiche e regolamentari. Questo evento segnò una tappa fondamentale nella storia della religione cristiana e nella sua struttura organizzativa.

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Il 20 maggio 325 fu il giorno di apertura del primo concilio ecumenico della storia della cristianità, il Concilio di Nicea. Nicea era una località sul mar di Marmara e il Consiglio fu convocato dall’imperatore Costantino per tentare di riportare verso un’unità dogmatica le varie correnti cristiane che si stavano sviluppando nei primi secoli, soprattutto in Oriente. La più temuta fra queste fu, senz’altro, quella eretica ariana, che prendeva il nome da Ario, il presbitero berbero che negava la natura divina del figlio di Dio.Costantino sentiva la necessità di mettere ordine perché la chiesa cristiana stava diventando un pilastro portante nell’immenso Impero Romano; desiderava, dunque, creare una nuova unità fra quei popoli che spesso avevano in comune l’essere assoggettati a Roma. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Accadde oggi: 20 maggio, si apre il primo Concilio di Nicea ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Accadde oggi: 18 maggio - Montecassino e il Buddha che sorride Sullo stesso argomento Accadde oggi: 20 aprile, ecco il primo barattolo di NutellaNacque come dolce dei poveri nel bel mezzo deglianni Sessanta, ma passò poco tempo e il mondo si accorse di non potere più farne a meno, scatenando... Accadde oggi: 10 maggio, il primo governo di Silvio BerlusconiIl 10 maggio 1994 Silvio Berlusconi fece la sua prima, ufficiale discesa in campo, dando vita al suo primo governo, che durò fino al 17 gennaio 1995.