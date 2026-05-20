Abusi sulla compagna il controllo con il Gps e i riti magici con un santone | Siate cenere insieme
Un uomo di 27 anni, originario di Bari, è stato arrestato su ordine del Tribunale di Foggia con l’accusa di aver commesso maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della compagna. L’indagine ha rivelato che l’arrestato controllava la donna tramite un dispositivo GPS e praticava riti magici con un santone, con l’obiettivo di dominarla e manipolarla. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura locale.
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura di Foggia, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 27enne originario di Bari, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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