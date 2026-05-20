Abusi sulla compagna il controllo con il Gps e i riti magici con un santone | Siate cenere insieme

Un uomo di 27 anni, originario di Bari, è stato arrestato su ordine del Tribunale di Foggia con l’accusa di aver commesso maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della compagna. L’indagine ha rivelato che l’arrestato controllava la donna tramite un dispositivo GPS e praticava riti magici con un santone, con l’obiettivo di dominarla e manipolarla. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura locale.

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