Abilità in mostra sulle Madonie | a Castelbuono pomeriggio di sport inclusione e memoria
Nel pomeriggio si svolge a Castelbuono un evento legato al progetto “Abilità in Mostra”, promosso dall’associazione Vivi Sano e finanziato dall’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con fondi provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le attività si concentrano su sport, inclusione e memoria, coinvolgendo diverse persone e gruppi del territorio. L’iniziativa mira a mettere in evidenza le capacità di partecipanti con diverse abilità, promuovendo momenti di aggregazione e valorizzazione.
Entrano nel vivo le attività sulle Madonie di “Abilità in Mostra” progetto promosso e coordinato dall’associazione palermitana Vivi Sano e finanziato dall’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro a valere su fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri -. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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