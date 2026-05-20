Abilità in mostra sulle Madonie | a Castelbuono pomeriggio di sport inclusione e memoria

Nel pomeriggio si svolge a Castelbuono un evento legato al progetto “Abilità in Mostra”, promosso dall’associazione Vivi Sano e finanziato dall’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con fondi provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le attività si concentrano su sport, inclusione e memoria, coinvolgendo diverse persone e gruppi del territorio. L’iniziativa mira a mettere in evidenza le capacità di partecipanti con diverse abilità, promuovendo momenti di aggregazione e valorizzazione.

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