Abbordate tutte le navi della Flotilla | Israele spara proiettili di gomma

Le forze israeliane hanno abbordato tutte le navi della Flotilla Global Sumud, utilizzando proiettili di gomma. La situazione si inserisce in un contesto di crescenti tensioni nella regione, mentre il governo israeliano porta avanti le operazioni militari in Medio Oriente. La Global Sumud Flotilla era partita con l’obiettivo di attraversare le acque del Mediterraneo, ma è stata fermata in modo sistematico dalle forze israeliane. La notizia arriva mentre l’attenzione internazionale rimane rivolta alle controversie tra gli Stati Uniti e l’Iran.

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