Abbordate tutte le navi della Flotilla | Israele spara proiettili di gomma

Da lanotiziagiornale.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze israeliane hanno abbordato tutte le navi della Flotilla Global Sumud, utilizzando proiettili di gomma. La situazione si inserisce in un contesto di crescenti tensioni nella regione, mentre il governo israeliano porta avanti le operazioni militari in Medio Oriente. La Global Sumud Flotilla era partita con l’obiettivo di attraversare le acque del Mediterraneo, ma è stata fermata in modo sistematico dalle forze israeliane. La notizia arriva mentre l’attenzione internazionale rimane rivolta alle controversie tra gli Stati Uniti e l’Iran.

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Con l’attenzione mondiale concentrata sulle crescenti tensioni tra Usa e Iran, Israele continua gli abbordaggi della Global Sumud Flotilla e prosegue la campagna militare in Medio Oriente. Tutte le imbarcazioni della Flotilla sono state fermate dalla Marina israeliana, anche con l’uso della violenza. Gli attivisti denunciano l’utilizzo di proiettili di gomma, sparati dai soldati israeliani nonostante gli equipaggi fossero disarmati e con le mani alzate. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha chiesto di “verificare urgentemente l’uso della forza da parte delle autorità israeliane”. Ma intanto Tel Aviv non nega, sostenendo anzi che sono “stati impiegati mezzi non letali contro l’imbarcazione e non contro i contestatori a scopo di avvertimento”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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