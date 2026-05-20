Abbiamo temuto il peggio paura alla scuola elementare di Mulinu Becciu per un rogo vicino alle aule

Da orizzontescuola.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri vicino a una scuola elementare nella periferia di Cagliari, provocando timori tra genitori e insegnanti. L’incendio ha interessato la vegetazione spontanea che circonda l’istituto, creando subito preoccupazione tra chi si trovava sul posto. L’evento si è verificato poco dopo le 14 e ha suscitato una reazione di allarme tra coloro che temevano possibili danni alle strutture e agli studenti presenti nell’area.

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Pomeriggio di tensione alla periferia di Cagliari. Poco dopo le 14, un incendio è divampato nella vegetazione spontanea che circonda la scuola primaria del quartiere di Mulinu Becciu. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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