Abbiamo temuto il peggio paura alla scuola elementare di Mulinu Becciu per un rogo vicino alle aule

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri vicino a una scuola elementare nella periferia di Cagliari, provocando timori tra genitori e insegnanti. L’incendio ha interessato la vegetazione spontanea che circonda l’istituto, creando subito preoccupazione tra chi si trovava sul posto. L’evento si è verificato poco dopo le 14 e ha suscitato una reazione di allarme tra coloro che temevano possibili danni alle strutture e agli studenti presenti nell’area.

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