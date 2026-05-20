I carabinieri di una località hanno scoperto un'auto di lusso nascosta in un garage, osservando attraverso una grata. L’automobile è stata trovata senza le chiavi e senza segni di manomissione apparente. L’indagato ha dichiarato di non riuscire ad aprire la serratura del garage, affermazione che ha sollevato dubbi tra gli investigatori. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze del ritrovamento e verificare eventuali illeciti legati alla proprietà del veicolo.

? Punti chiave Come hanno fatto i carabinieri a scorgere l'auto attraverso una grata?. Perché l'indagato ha simulato l'impossibilità di aprire la serratura del garage?. Chi ha dovuto intervenire per forzare la basculante del box?. Quali sono i legami tra l'uomo e il proprietario del garage?.? In Breve Veicolo sottratto a società del Nord Italia dopo scadenza contratto di noleggio.. Indagato di 53 anni residente in provincia di Chieti denunciato per ricettazione.. Vigili del Fuoco hanno forzato serratura garage di proprietà di un parente.. Operazione condotta dai carabinieri della stazione di San Valentino in Abruzzo Citeriore.. I carabinieri... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abbateggio, ritrovata un’auto di lusso in un garage: indagato un uomo

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