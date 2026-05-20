Abbassa la voce | da Spazio Cultura la presentazione del libro di poesie di Sergio Buttigè
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Il 30 maggio da Spazio Cultura è in programma la presentazione del libro di poesie di Sergio Buttigè “Abbassa la voce”. Dialogheranno con l’autore Gabriella Maggio, coordinatrice del Circolo dei lettori di Spazio Cultura -Librera Macaione e Camillo Palmeri, docente di Letteratura classica dell'U. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
La Universidad de Harvard tiene un problema. Y tú también. ¿Sabes cuál es
Sullo stesso argomento
Leggi anche: “Nessun ritorno”: da Spazio Cultura la presentazione libro del libro di Adelaide J. Pellitteri
"I grilli per la testa": da Spazio Cultura Libreria Macaione la presentazione del libro di Ignazio RomeoDa Spazio Cultura Libreria Macaione la presentazione del libro di Ignazio Romeo, “I grilli per la testa”.