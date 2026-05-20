Abbassa la voce | da Spazio Cultura la presentazione del libro di poesie di Sergio Buttigè

Da palermotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 30 maggio da Spazio Cultura è in programma la presentazione del libro di poesie di Sergio Buttigè “Abbassa la voce”. Dialogheranno con l’autore Gabriella Maggio, coordinatrice del Circolo dei lettori di Spazio Cultura -Librera Macaione e Camillo Palmeri, docente di Letteratura classica dell'U. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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