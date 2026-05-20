Abate sfiora l'impresa con la Juve Stabia e aumenta i rimpianti del Milan a due anni dal suo addio
Ignazio Abate si è trovato vicino alla qualificazione alla finale playoff per la promozione in Serie A con la sua squadra, la Juve Stabia. La partita si è conclusa con un risultato che ha impedito alla squadra di avanzare, lasciando aperti i rimpianti per il mancato obiettivo. Questi sviluppi si sono verificati a due anni dall’addio di Abate al Milan, in un momento che ha visto l’allenatore consolidare la sua posizione nel calcio di livello inferiore.
Ignazio Abate ha sfiorato la finale playoff per la promozione in Serie A alla guida della Juve Stabia. Un'ennesima conferma, dopo quanto di buono fatto anche con la Ternana, che il Milan si è liberato di lui troppo in fretta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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