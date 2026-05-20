Abate sfiora l'impresa con la Juve Stabia e aumenta i rimpianti del Milan a due anni dal suo addio

Ignazio Abate si è trovato vicino alla qualificazione alla finale playoff per la promozione in Serie A con la sua squadra, la Juve Stabia. La partita si è conclusa con un risultato che ha impedito alla squadra di avanzare, lasciando aperti i rimpianti per il mancato obiettivo. Questi sviluppi si sono verificati a due anni dall’addio di Abate al Milan, in un momento che ha visto l’allenatore consolidare la sua posizione nel calcio di livello inferiore.

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