A Villa Silvia Carducci il BiodiversyFest
Da venerdì a domenica, il parco di Villa Silvia Carducci ospiterà il BiodiversyFest, un evento dedicato alla biodiversità. La manifestazione si svolgerà nel fine settimana e prevede diverse attività aperte al pubblico. Durante i tre giorni, sarà possibile partecipare a laboratori, esposizioni e incontri dedicati alla tutela e alla conoscenza delle specie animali e vegetali. L’ingresso al parco sarà libero e aperto a tutte le età.
Da venerdì a domenica il parco di Villa Silvia Carducci ospiterà ‘Primavera della Biodiversità – Natura, Scienza e Arte’, uno degli appuntamenti centrali del BiodiversyFest 2026, festival diffuso dedicato alla biodiversità che per tutto il mese di maggio coinvolge numerosi territori della Romagna con oltre cinquanta eventi tra incontri, laboratori, escursioni, mostre e attività partecipative. Nel suggestivo contesto collinare di Lizzano, la tre giorni proporrà esperienze immersive proposte per intrecciare divulgazione scientifica, momenti sensoriali, arte, educazione ambientale e partecipazione collettiva. Un fine settimana aperto a.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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