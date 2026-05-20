A Villa Silvia Carducci il BiodiversyFest

Da venerdì a domenica, il parco di Villa Silvia Carducci ospiterà il BiodiversyFest, un evento dedicato alla biodiversità. La manifestazione si svolgerà nel fine settimana e prevede diverse attività aperte al pubblico. Durante i tre giorni, sarà possibile partecipare a laboratori, esposizioni e incontri dedicati alla tutela e alla conoscenza delle specie animali e vegetali. L’ingresso al parco sarà libero e aperto a tutte le età.

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