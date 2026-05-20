A Villa Draghi arriva Fioi' n' Villa il festival di primavera dell' associazione FIOI APS

Da padovaoggi.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio, a Villa Draghi, si terrà il festival di primavera organizzato dall'associazione FIOI APS, denominato «Fioi'n'Villa – Montegrotto Spring Break». L'evento prevede l'apertura delle porte della villa e l'ingresso gratuito per tutti i partecipanti. La manifestazione fa parte di un'iniziativa promossa dall'associazione, che si svolgerà nel corso della stagione primaverile. La giornata prevede diverse attività e momenti dedicati ai presenti.

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Sabato 23 maggio Villa Draghi apre le porte a «Fioi'n'Villa – Montegrotto Spring Break», il festival di primavera organizzato dall'associazione FIOI APS con ingresso gratuito per tutti. Una giornata intera — dalla metà del pomeriggio fino a notte fonda — che trasforma i giardini e gli spazi della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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