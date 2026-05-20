A Scuola di sport | buone prassi Lettera

Da orizzontescuola.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una regione soleggiata e ventosa, la scuola ha inviato una lettera dedicata alle buone pratiche sportive. L’obiettivo è promuovere metodi corretti e sicuri per praticare sport tra gli studenti. La comunicazione si concentra su aspetti pratici e organizzativi, senza entrare in valutazioni o opinioni. La lettera evidenzia l’importanza di rispettare le regole e di favorire un ambiente positivo durante le attività sportive. Nessun nome di persone o enti viene menzionato nel testo.

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Inviata da Luigi Talienti - Nella terra baciata dal sole e accarezzata dal vento, lo sport non è solo fatica, ma, è la danza vivace di una comunità che trova sé stessa tra sudore, amicizia, educazione e inclusione, anche con il supporto pragmatico fornito dalla Scuola, da sempre baluardo di continuità e sinergia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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