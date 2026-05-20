A San Miniato centrato un ' 5' da quasi 50mila euro al SuperEnalotto
Nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 19 maggio, un giocatore di San Miniato ha centrato un premio di quasi 50 mila euro con una schedina da 5. La combinazione vincente è stata segnata presso l’esercizio “Vigliotti Miledi” in via L. La stessa estrazione ha sfiorato il ‘6’ nella provincia di Pisa, senza però raggiungerlo. La quota di vincita più alta del concorso è stata realizzata in quel punto vendita, mentre il jackpot non è stato assegnato.
Sfiorato il '6' al SuperEnalotto in provincia di Pisa. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di martedì 19 maggio a San Miniato, presso l’esercizio 'Vigliotti Miledi' in via L. Da Vinci, 50-52, è stato centrato un '5' da 48.888,05 euro.L’ultimo '6' da 35,4 milioni di euro è stato centrato il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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