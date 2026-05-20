A Pisa la prima serata di ' Fuori di Maggio'

Venerdì 22 maggio alle 21 si svolgerà in piazza XX Settembre la prima serata di 'Fuori di Maggio', un nuovo evento promosso dal Comune di Pisa. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani nella vita della città, offrendo un programma che comprende attività legate a cultura, musica e sport. La serata darà il via a una serie di appuntamenti pensati per animare il centro cittadino e favorire l’interazione tra i partecipanti.

Venerdì 22 maggio alle 21 in piazza XX Settembre si terrà la prima serata di 'Fuori di Maggio', il nuovo progetto promosso dal Comune di Pisa con l’obiettivo di coinvolgere i giovani al centro della vita cittadina attraverso un programma di eventi dedicati a cultura, musica e sport. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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