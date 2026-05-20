È "estremamente drammatica" la "situazione attuale hic et nunc, come direbbero i latini" nelle carceri dell’Umbria secondo il Garante dei detenuti, l’avvocato Giuseppe Caforio. Che commentando la relazione di Antigone dalla quale deriva "una fotografia molto puntuale e reale della situazione carceraria" sottolinea un " sovraffollamento imperante che non migliora e peggiora giorno per giorno". "Sul piano dell’ edilizia carceraria - ha detto Caforio - l’unica novità di rilievo è il nuovo padiglione in costruzione presso il carcere di Capanne che aumenterà di 80 celle la disponibilità e quindi con un numero di detenuti in aumento presumibilmente intorno a 160 che però parallelamente non ha visto, e non è in programma, un aumento della pianta organica sia della polizia penitenziaria che dell’aria trattamentale sociosanitaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "A Perugia 80 celle in più. Ma gli agenti?"

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Visita del senatore Verini alle carceri di Orvieto: criticità, sovraffollamento

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