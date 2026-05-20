A Milano il Longevity Rave alle Terme De Montel diventa un esperimento | il Joy Score rileva il benessere che ritmo movimento e condivisione procurano all' individuo

A Milano, presso le Terme De Montel, si è svolto un evento chiamato Longevity Rave, che ha coinvolto i partecipanti in un’esperienza di musica, movimento e socializzazione. Durante l’evento è stato utilizzato il Joy Score, uno strumento che misura il livello di benessere percepito dai partecipanti. L’obiettivo principale era raccogliere dati sugli effetti positivi delle attività di gruppo e del divertimento sulla salute, nell’ambito di un progetto che combina aspetti sociali e di benessere.

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Dopo aver fatto tappa in città come San Francisco, Londra e Berlino, il progetto trasforma Terme De Montel in uno spazio di sperimentazione condivisa, dove interazione sociale e attività sensoriali diventano oggetto di osservazione e ricerca attraverso il Joy Score, un indicatore sperimentale che integra dati fisiologici, comportamentali ed emotivi per misurare l’impatto delle esperienze positive sulla salute. Pioniera di questo approccio è Tina Woods, esperta internazionale di longevità e innovazione in ambito salute, che ha co-fondato Longevity Rave insieme a DJ Yukari con l’obiettivo di connettere le generazioni attraverso la musica e indagare, anche in chiave scientifica, il ruolo della gioia collettiva come leva di benessere mentale e di uno stile di vita sostenibile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - A Milano il Longevity Rave alle Terme De Montel diventa un esperimento: il Joy Score rileva il benessere che ritmo, movimento e condivisione procurano all'individuo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Milano: musica e scienza alle Terme per il primo Longevity Rave? Cosa scoprirai Come può la musica influenzare i nostri parametri biologici? Cosa accadrà durante l'esperimento JoyScore nelle acque termali? Chi... Ballare alle terme per vivere più a lungo: a Milano arriva il Longevity RaveVenerdì 22 maggio, tra vasche termali e vapori Liberty, le Terme De Montel di Milano si trasformano in un laboratorio scientifico dove la musica... Alle Terme De Montel di Milano debutta il Longevity Rave x.com Longevity Summit di Milano, la guida agli appuntamenti aperti al pubblico da non perdere: dagli orologi epigenetici al rave del benessere, tutte le nuove tendenzeDal 20 al 23 maggio a Milano il Longevity Summit 2026: scienza, economia e bellezza per vivere meglio più a lungo ... ilfattoquotidiano.it Longevity Rave, arriva a Milano il party immersivo collegato a un programma di ricerca che misura il grado di felicitàDebutta il 22 maggio, alle Terme De Montel, il rave che analizza come ritmo, movimento ed energia condivisa influenzino la risposta psicofisica individuale, generando nuove prove sul ruolo delle esper ... vanityfair.it