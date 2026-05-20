A Mestre arriva il festival del cinema sordo

A Mestre si terrà dal 22 al 24 maggio 2026 il primo festival italiano dedicato interamente al cinema sordo, l’Itinerant Deaf Cinema Festival. La manifestazione si svolgerà presso il museo del ‘900, noto come M9, e prevede tre giorni di proiezioni provenienti da diversi paesi, incontri con professionisti del settore, performance artistiche, visual dj set, workshop e momenti di socializzazione. L’evento intende valorizzare le produzioni cinematografiche realizzate da e per persone sorde, offrendo uno spazio di visibilità e condivisione.

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A M9, il museo del ‘900 di Mestre, approda l’Itinerant Deaf Cinema Festival, il primo festival italiano interamente dedicato al cinema sordo: dal 22 al 24 maggio 2026, tre giorni di proiezioni internazionali, incontri, performance, visual dj set, workshop e aperitivi trasformeranno il museo in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Carbonara Festival: arriva la vera cucina romana a MestreArriva a Mestre il Carbonara Festival, appuntamento gastronomico dedicato ai sapori della tradizione romana, in programma dal 24 al 26 aprile al... I primi ospiti d’eccezione in vista al nuovo museo d’arte contemporanea inaugurato a Mestre: MUVEC - Casa delle Contemporaneità Insieme a Mattia Agnetti, General Manager Fondazione MUVE ed Elisabetta Barisoni, Dirigente Area Musei e Responsabile x.com Ma il lavoro in Italia esiste? Neolaureata affranta e disillusa reddit Ca' Mestre, primo passo per il rilancio: arriva Medi Market. Tra un mese la prima apertura del 2026MESTRE - Dopo chiusure e riduzioni, arriva la prima apertura del 2026. Per Ca' Mestre, l'ex Centro Le Barche che ha da poco dovuto fare i conti con il dimezzamento della libreria Feltrinelli e la ... ilgazzettino.it