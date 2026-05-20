A Lodi un Fiume di libri | dal 10 al 14 giugno le piazze diventano salotti letterari Oggi anteprima con Paolo Kessisoglu

A Lodi, dal 10 al 14 giugno, le piazze cittadine si trasformeranno in spazi dedicati alla lettura e alla cultura, con cinque giorni di eventi e incontri previsti. La manifestazione, intitolata “Fiume di libri”, prevede che le piazze siano allestite come salotti letterari, consentendo ai partecipanti di dialogare con autori e appassionati. Oggi si è tenuta un’anteprima con la presenza di un noto attore e conduttore televisivo, che ha presentato l’iniziativa ai presenti.

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Lodi, 20 maggio 2026 – Cinque giorni di incontri, piazze trasformate in salotti letterari e il fiume che torna protagonista. Dal 10 al 14 giugno tornerà “Il Fiume dei Libri”, il festival letterario che raggiunge la sua terza edizione e che ormai punta a consolidarsi tra gli appuntamenti culturali di riferimento non solo per Lodi, ma per tutto il territorio lombardo. Una rassegna diffusa che si svolgerà tra piazza della Vittoria, Piarda Ferrari, il lungofiume, il Museo della Stampa e il Circolo Canottieri, con un programma che intreccia letteratura, ambiente, fotografia, musica e arte. Una manifestazione che conferma il proprio doppio obiettivo: portare a Lodi grandi nomi della cultura italiana e, allo stesso tempo, valorizzare il rapporto della città con l’Adda, trasformando il fiume in elemento narrativo e identitario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Lodi un “Fiume di libri”: dal 10 al 14 giugno le piazze diventano salotti letterari. Oggi anteprima con Paolo Kessisoglu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Sullo stesso argomento Paolo Kessisoglu al Gavazzeni con lo spettacolo “Sfidati di me”Sabato 14 marzo, alle 21, sul palco del cineteatro Gavazzeni di Seriate (Bg) arriva Paolo Kessisoglu con “Sfidati di me”, uno spettacolo intenso e,... Anna Valle madrina della 72a edizione del Taormina Film Festival in programma dal 10 al 14 giugnoAnna Valle sarà la madrina della 72/a edizione del Taormina Film Festival , in programma dal 10 al 14 giugno, diretto da Tiziana Rocca . Lodi, una nuova storia per il Belgiardino: il Comune diventa il proprietario - Cronaca x.com A Lodi un Fiume di libri: dal 10 al 14 giugno le piazze diventano salotti letterari. Oggi anteprima con Paolo KessisogluLodi, 20 maggio 2026 – Cinque giorni di incontri, piazze trasformate in salotti letterari e il fiume che torna protagonista. Dal 10 al 14 giugno tornerà Il Fiume dei Libri, il festival letterario ch ... ilgiorno.it Da Niccolò Ammaniti a Gianni Riotta: torna a Lodi il Fiume dei LibriLodi si prepara a ospitare la terza edizione de Il Fiume dei Libri, la rassegna letteraria che dal 10 al 14 giugno tornerà ad animare la città, tra piazza della Vittoria e il Lungofiume, con l’inter ... ilcittadino.it (Spoilers Pubblicati) Come Wex è influenzato da Bloodraven(teoria) reddit