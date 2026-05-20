A Francavilla il premio di traduzione Georges Hérelle 2026
Il 19 giugno si svolgerà a Francavilla al Mare la seconda edizione del premio di traduzione “Georges Hérelle”, inserito nell’ambito del festival delle narrazioni “Macondo”. L’evento si terrà durante la manifestazione, che vede la direzione dello scrittore Peppe Millanta. Il premio è stato istituito su iniziativa di un professore, con l’obiettivo di riconoscere l’eccellenza nel campo della traduzione letteraria. La manifestazione coinvolge diverse attività legate alla narrativa e alla traduzione.
Il prossimo 19 giugno si terrà, nell’ambito di “Macondo – festival delle narrazioni” di Francavilla al Mare, diretto dallo scrittore Peppe Millanta, quest’anno si terrà la seconda edizione del premio di traduzione “Georges Hérelle”, nato su iniziativa del prof. Ugo Perolino, professore ordinario. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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