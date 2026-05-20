A Chieti catturati e salvati 520 cani in quattro anni lavori al canile per 187mila euro | il bilancio dell' assessore Stella
Negli ultimi quattro anni, nel territorio sono stati catturati e salvati complessivamente 520 cani. Nel corso di questo periodo, sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione e adeguamento del canile rifugio per un importo totale di circa 187mila euro. L'assessore responsabile ha fornito questo bilancio, evidenziando l’attività di gestione e intervento sul territorio riguardante i cani randagi. Le operazioni di cattura e le migliorie strutturali sono state condotte con l’obiettivo di garantire il benessere degli animali e la sicurezza pubblica.
520 cani catturati e salvati in quattro anni, lavori da 187mila euro per la messa a norma del canile rifugio. Questo il bilancio dell'impegno per gli animali tracciato a fine mandato da Fabio Stella, assessore comunale del Movimento 5 stelle con delega al Benessere animale.“Il Comune di Chieti ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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