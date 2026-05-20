CASERTA, 20 MAGGIO 2026 – Un viaggio nel volto più autentico, provocatorio e meno conosciuto di Catullo. È quello proposto da Dora Barletta nel volume “Catullo svelato, un viaggio in un mondo senza veli”, che sarà presentato questa sera alle 18:30 a Palazzo Paternò, a Caserta. L’incontro vedrà la partecipazione di Almerinda Della Selva e Giuliana Scolastico, mentre le letture saranno affidate alla stessa autrice. Scrittrice italiana attiva da oltre trent’anni, Dora Barletta ha attraversato diversi generi della prosa contemporanea, ottenendo numerosi riconoscimenti letterari per i suoi romanzi. Con “Catullo svelato” propone una rilettura originale del poeta latino, traducendo e valorizzando quei carmi erotici e più trasgressivi che storicamente sono rimasti esclusi dai tradizionali percorsi scolastici. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - A Caserta, la presentazione del libro “Catullo svelato” di Dora Barletta

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