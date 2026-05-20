Con ogni probabilità quella di domenica sarà la sua ultima presenza nel campionato italiano dopo quasi dieci mesi sulle montagne russe, ma alla non più verde età di 39 anni lui vuol lasciare comunque il segno. Magari firmare l’impresa (quasi) impossibile della Cremonese, dopo le ultime due reti decisive contro Pisa e Udinese. Jamie Vardy è fatto così, uno che in carriera ha sorpreso sempre tutti, con la maglia del Leicester e non solo. Raggiungendo traguardi inimmaginabili e regalando ai tifosi emozioni forti. "Dobbiamo continuare a crederci, finché abbiamo la possibilità il gruppo deve restare unito. Adesso bisognerà cercare di tirare fuori il massimo: non è facile, ma ci crederemo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A caccia dell’impresa. La Cremonese si aggrappa al bomber “eterno“ Vardy per la missione salvezza

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