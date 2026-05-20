A Brugherio si celebrano la mitica Edilnord e Silvio Berlusconi | attesa la famiglia del cavaliere

A Brugherio si terrà una cerimonia dedicata alla storia di Edilnord, l’azienda fondata nel 1966 da Silvio Berlusconi, che ha avuto un ruolo importante nello sviluppo urbano della zona. La famiglia del fondatore sarà presente all’evento, che intende celebrare i decenni di attività dell’impresa. L’azienda è stata protagonista di numerosi interventi edilizi nel territorio, contribuendo alla trasformazione dell’area residenziale. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e senza altre iniziative pubbliche.

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