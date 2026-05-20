A Biassono il festival della Valtellina

A Biassono, dal 22 al 24 maggio, si svolge il festival dedicato alla Valtellina. La manifestazione si svolge in piazza Don Ghioni e propone tre giorni di eventi gastronomici e musicali. Durante l’evento vengono serviti pizzoccheri, sciatt appena fritti e vini della regione. Ci sono anche esibizioni di musica dal vivo per intrattenere i partecipanti. La manifestazione è stata organizzata per promuovere le tradizioni e i prodotti della Valtellina.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dal 22 al 24 Maggio in piazza Don Ghioni a Biassono arriva Valtellina in tour, la tre giorni a base di di pizzoccheri, sciatt appena fritti, vino valtellinese e musica dal vivo. Il programmaDurante la festa si potrà gustare la cucina tipica valtellinese, dagli sciatt croccanti e filanti ai. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Castenedolo: Festival Valtellina vs Brianza | Sa fem, mangem?Sa fem, mangem? Il festival Valtellina vs Brianza arriva a Castenedolo e trasforma il Parco Pisa in un grande palcoscenico dedicato ai sapori del... Il Biassono in Promozione: "Un’impresa incredibile"Il racconto degli ultimi dodici mesi del Biassono ha abbastanza dell’incredibile.