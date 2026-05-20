A 15 anni arruolato nel terrorismo islamico l’arresto a Firenze del ragazzo già finito in comunità | Era pronto all’azione anche in Vaticano – Il video

Un ragazzo di 15 anni, arrivato in Italia poco più di tre anni fa, è stato arrestato a Firenze per sospetti legami con il terrorismo islamico. In passato era stato collocato in una comunità come misura cautelare per lo stesso reato. Secondo le fonti, l’adolescente avrebbe manifestato la volontà di agire, anche in ambiti come il Vaticano. È stato filmato mentre si preparava all’azione, secondo quanto riferito dagli inquirenti.

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Arrivato in Italia da poco più di tre anni, a ottobre il minorenne era stato collocato in una comunità come misura cautelare per lo stesso reato. Subito dopo la revoca della misura, il ragazzo, originario della Tunisia, avrebbe però iniziato a interagire sui social con soggetti affiliati « ai rami più estremisti e radicali dello Stato Islamico », secondo quanto riportato dalla polizia. La perquisizione e le indagini. La procuratrice della Procura dei Minori di Firenze Roberta Pieri ha emesso un nuovo decreto di perquisizione per consentire il sequestro del telefono del 15enne da parte della Sezione Antiterrorismo. Secondo gli investigatori,... 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Terrorismo, a Firenze arrestato 15enne: era pronto ad agire Firenze, 15enne arrestato per terrorismo. Nelle chat contatti con affiliati Isis: “Era pronto a colpire”Il quindicenne avrebbe intrattenuto conversazioni in alcune chat mostrando interessato al reperimento delle armi e a compiere azioni violente. Firenze, arrestato 15enne per terrorismo: Pericoloso, era pronto a colpireUn ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato a Firenze con l'accusa di arruolamento con finalità di ... msn.com Prova (di nuovo) ad arruolare terroristi sul web: arrestato 15enne. Nel mirino Firenze e il VaticanoUno studente di 15 anni, nato in Tunisia, è stato arrestato dalla Digos con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. È il solito minorenne che, arrivato in Italia da poco pi ... corrierefiorentino.corriere.it