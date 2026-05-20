5G e possibili effetti negativi sulle persone l’esperto | A Roma 15.000 antenne e non c’è un piano di localizzazione per i siti sensibili

A Roma sono presenti circa 15.000 antenne di telefonia mobile, un numero superiore rispetto ad altre grandi città europee. Attualmente non esiste un piano di localizzazione dedicato ai siti sensibili, secondo quanto riferito da un esperto. La questione riguarda i possibili effetti negativi delle reti 5G sulla salute delle persone, un tema che ha suscitato attenzione e discussioni tra cittadini e professionisti del settore. La mancanza di un piano preciso solleva interrogativi sulla gestione delle aree a maggiore esposizione.

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“Ben 15.000: tante sono a Roma oggi le antenne di telefonia mobile installate, un numero superiore ad altre grandi città europee. Proprio la capitale è un caso emblematico di ciò che accade quando politiche improntate alla semplificazione e alla deregulation, volute dal governo Meloni, si sommino alla mancata applicazione di un regolamento attraverso il piano di localizzazione degli impianti, come chiedono da tempo le associazioni”. È preoccupato degli impatti sul paesaggio ma soprattutto gli effetti sulla salute Giuseppe Teodoro, esperto e consulente giuridico degli enti locali in tema di elettrosmog e governo del territorio. Su questo tema in Campidoglio, è stato programmato dal Movimento 5 Stelle, il 20 maggio, un convegno dal titolo: “5G e inquinamento elettromagnetico: il punto su Roma”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - 5G e possibili effetti negativi sulle persone, l’esperto: “A Roma 15.000 antenne e non c’è un piano di localizzazione per i siti sensibili” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ioni Negativi e Ioniterapia - Prof. Giuseppe Mauro Sullo stesso argomento Roma: sequestrati 15.000 articoli contraffatti, denunciate due personeI Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito di un piano straordinario di controlli attivato per rafforzare i... Antenne Tv, 5G, radio, telefonia. La mappa dell'elettrosmog romanoDalla fine del 2023 il governo ha aumentato i limiti di potenza dei campi elettromagnetici.