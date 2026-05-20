25 aprile | quel confine tra memoria e scontri che divide l’Italia

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile è la data che ricorda la fine dell’occupazione nazifascista e l’insurrezione partigiana in Italia, ma negli ultimi anni si sono accentuati i dibattiti sui conflitti tra memoria e scontri politici. Si discute su come la ricorrenza sia diventata un tema di uso politico e su quali siano i civili dimenticati che hanno preso parte alla Resistenza senza armi. La discussione si focalizza anche sulle differenze tra le varie interpretazioni di quegli eventi e sui soggetti coinvolti.

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? Domande chiave Perché la memoria della Resistenza è rimasta un monopolio politico?. Chi sono i civili dimenticati che hanno combattuto senza armi?. Come hanno influenzato le divergenze tra De Gasperi e Togliatti?. Quali errori storici impediscono oggi una memoria nazionale inclusiva?.? In Breve Divergenze tra De Gasperi e Togliatti frammentarono il fronte della Resistenza post-1945.. Nenni prefigurava un futuro socialista già durante il periodo del voto 1946.. La narrazione esclude civili, internati militari e deportati che opposero resistenza passiva.. Lo storico Scoppola sottolinea la necessità di una memoria corale e non partitica.. A... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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