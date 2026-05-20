20 uova sconosciute trovate in un giardino | il biologo non riesce a identificarle poi la schiusa rivela una sorpresa rara e spettacolare

Durante un normale intervento di recupero di fauna selvatica, sono state trovate 20 uova sconosciute in un giardino. Un biologo è stato chiamato per identificarle, ma non è riuscito a determinarne la provenienza o il tipo. Successivamente, alcune di queste uova sono schiuse, rivelando un esemplare insolito e poco comune. La scoperta ha attirato l’attenzione degli esperti, trasformando un intervento di routine in un caso di interesse scientifico.

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Un intervento come tanti nel recupero della fauna selvatica si è trasformato rapidamente in un piccolo enigma biologico. A raccontarlo è Christian Raboch Lempek, biologo brasiliano con anni di esperienza nel soccorso di animali selvatici, che si è trovato davanti a un caso tutt’altro che immediato da interpretare: 20 uova trovate in un giardino privato. Non era chiaro se si trattasse di serpenti, lucertole o di qualcos’altro. Il ritrovamento è avvenuto a Jaraguá do Sul, in Brasile, dove un residente aveva notato un gruppo insolito di uova nel proprio giardino. Non sapendo come comportarsi, ha deciso di affidarsi al centro gestito dal biologo, molto seguito anche sui social per le sue attività di recupero della fauna selvatica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - 20 uova sconosciute trovate in un giardino: il biologo non riesce a identificarle, poi la schiusa rivela una sorpresa rara e spettacolare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Costa Rica: the Most Mysterious Land in Central America Sullo stesso argomento Sorpresa tra le sterpaglie: trovate 20 bici rubate a Borgofranco d'Ivrea (ladri in fuga), valgono 100mila euroCon un’indagine lampo, nei giorni scorsi, i carabinieri della sezione operativa di Ivrea e della stazione di Settimo Vittone hanno ritrovato le venti... Il Giardino Esotico di Monaco con oltre 10mila piante e la grotta spettacolareChe si visiti il Giardino Esotico di Monaco in estate, pieno inverno o nelle mezze stagioni, questo luogo non delude mai.