20 05 – Maldive recuperati due dei quattro sub italiani – Insulti e minacce in aula ai genitori di Martina Carbonaro – Emergenza Ebola

Il 20 maggio, nelle Maldive, un team di esperti finlandesi ha recuperato due dei quattro corpi dei sub italiani rimasti nella grotta dell’atollo di Vaavu dopo l’incidente. In aula si sono verificati insulti e minacce rivolti ai genitori di Martina Carbonaro, coinvolta in un procedimento legale. Nel frattempo, si registra un aumento delle notizie riguardanti l’emergenza Ebola, con aggiornamenti sulla situazione sanitaria e gli interventi delle autorità.

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Maldive, recuperati dal team di esperti finlandesi due dei quattro corpi dei sub italiani che si trovavano ancora nella grotta dell’atollo di Vaavu dopo la tragica immersione. Si tratta di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Meteo permettendo, si punta a chiudere l’operazione. La procura di Roma indaga per omicidio colposo e dispone le autopsie. Insulti e minacce di morte in aula ai genitori di Martina Carbonaro, la minorenne uccisa a Napoli dall’ex fidanzato 18enne. Per l’Oms il virus Ebola rappresenta un’emergenza di sanità pubblica, ma non è pandemia. Questo articolo 2005 – Maldive, recuperati due dei quattro sub italiani – Insulti... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 20/05 – Maldive, recuperati due dei quattro sub italiani – Insulti e minacce in aula ai genitori di Martina Carbonaro – Emergenza Ebola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maldive, recuperati due dei quattro sub italiani morti: sono Gualtieri e Montefalcone Sullo stesso argomento Maldive, recuperati i corpi di due dei quattro sub italiani morti nella grotta Il governo maldiviano annuncia il recupero dei corpi di due dei quattro connazionali deceduti durante un'immersione: “Gli altri due corpi forse... Maldive, recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani dispersi. Erano a 60 metri di profonditàSono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive.