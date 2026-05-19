Zerocalcare chiama Coez per l' anteprima di Due Spicci | live speciale al Circo Massimo

Un evento si avvicina al Circo Massimo il 24 maggio, con Zerocalcare che terrà una serata speciale. Durante l’appuntamento, il fumettista presenterà la sua nuova serie di animazione intitolata “Due Spicci”. Dopo aver annunciato la presenza di Giancane, ora si aggiunge anche il cantante Coez. La serata prevede un live in anteprima, con Zerocalcare che coinvolgerà il pubblico in un momento dedicato alla sua produzione artistica.

Si aggiunge un altro nome all'evento di Zerocalcare in programma il 24 maggio al Circo Massimo. Il fumettista, infatti, presenterà nella location iconica, la sua nuova serie di animazione “Due Spicci” e, dopo Giancane, ora annuncia anche Coez.Coez con Zerocalcare al Circo Massimo"Senti ma che è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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