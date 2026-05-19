Zapatero il giudice istruttore | E’ a capo di una rete stabile di traffico di influenze

Il giudice istruttore del Tribunale Nazionale ha affermato che Zapatero è a capo di una rete stabile di traffico di influenze. La notizia è stata diffusa sulla base di fonti giudiziarie e riguarda un’indagine in corso. Il magistrato ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in cui si fa riferimento ai sospetti riguardanti l’attività dell’ex leader politico. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui contenuti dell’indagine o sui soggetti coinvolti. La notizia ha suscitato attenzione nel panorama politico e giudiziario.

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Il giudice istruttore del Tribunale Nazionale, José Luis Calama, secondo quanto apprende LaPresse, accusa l’ex premier socialista spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero di essere il presunto leader di “una struttura stabile e gerarchizzata di traffico di influenze” il cui scopo “è l’ottenimento di vantaggi economici attraverso l’intermediazione e l’esercizio di influenze presso enti pubblici a favore di terzi, principalmente la compagnia aerea Plus Ultra”. Secondo il magistrato, la rete avrebbe utilizzato società di comodo, documentazione falsificata e canali finanziari opachi “per esercitare influenze illecite, occultare l’origine e la destinazione dei fondi e ottenere vantaggi economici a favore di terzi e della rete stessa”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Zapatero, il giudice istruttore: “E’ a capo di una rete stabile di traffico di influenze” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ex premier spagnolo Zapatero indagato per riciclaggio e traffico di influenzeL'ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero il 2 giugno dovrà presentarsi al tribunale spagnolo dell'Audiencia Nacional come indagato nel caso... L'ex premier spagnolo Zapatero indagato per riciclaggio e traffico di influenzeL'ex premier spagnolo José Luis Rodriguez Zapatero il 2 giugno dovrà presentarsi al tribunale spagnolo dell'Audiencia Nacional come indagato nel caso... Zapatero, il giudice istruttore: E’ a capo di una rete stabile di traffico di influenzeIl giudice istruttore del Tribunale Nazionale, José Luis Calama, secondo quanto apprende LaPresse, accusa l'ex premier socialista spagnolo José Luis ... lapresse.it Spagna, l'ex premier Zapatero accusato di traffico d'influenze. Sanchez in bilicoIl giudice della Corte Nazionale José Luis Calama ha formalmente incriminato l'ex Primo Ministro José Luis Rodríguez ... iltempo.it