A Rovigo, presso Palazzo Roverella, è aperta fino al 28 giugno 2026 una grande esposizione che mette a confronto le opere di Federico Zandomeneghi, artista italiano dell'Ottocento, e Edgar Degas, uno dei principali rappresentanti dell'arte europea dello stesso periodo. La mostra presenta una selezione di dipinti e disegni di entrambi gli artisti, evidenziando le somiglianze e le differenze stilistiche tra i due. La rassegna si inserisce nel percorso espositivo dedicato all'arte del XIX secolo.

Veneziano l’uno, parigino l’altro, ad accomunare Federico Zandomeneghi (1841- 1917) ed Edgar Degas (1834- 1917) non solo un carattere non facile, una profonda amicizia umana e artistica, l’anno e il luogo della scomparsa (morirono entrambi a Parigi nel 1917), ma uno dei più grandi movimenti artistici della storia dell’arte: l’Impressionismo, di cui Degas ne fu uno dei massimi esponenti e Zandomeneghi una delle « voci» italiane più interessanti. Influenzati entrambi dai fermenti innovativi di un gruppo di giovani pittori toscani, i futuri Macchiaioli del celebre Caffè Michelangelo (che Degas conobbe e frequentò nel suo soggiorno fiorentino del 1858), la loro arte trovò nel realismo e nella rappresentazione veridica del movimento (basti pensare pensare alle celebri ballerine di Degas. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Zandomeneghi e Degas in mostra a Rovigo

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Zandomeneghi e Degas. Impressionismo tra Firenze e Parigi

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