Zamboni dalla chitarra al racconto Un romanzo che ha radici reggiane

Un autore di origini reggiane ha deciso di passare dalla musica alla scrittura, scrivendo un romanzo che riprende spunti della sua vita. La narrazione si apre con un ricordo di quando, negli anni di metà Novecento, il mondo era diviso tra il blocco sovietico e gli Stati Uniti, governati rispettivamente da Leonid Brežnev e Ronald Reagan. La storia si sviluppa attraverso ricordi e riflessioni legate a quel periodo storico e alle proprie esperienze personali.

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