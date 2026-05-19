Zamboni dalla chitarra al racconto Un romanzo che ha radici reggiane

Da lanazione.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un autore di origini reggiane ha deciso di passare dalla musica alla scrittura, scrivendo un romanzo che riprende spunti della sua vita. La narrazione si apre con un ricordo di quando, negli anni di metà Novecento, il mondo era diviso tra il blocco sovietico e gli Stati Uniti, governati rispettivamente da Leonid Brežnev e Ronald Reagan. La storia si sviluppa attraverso ricordi e riflessioni legate a quel periodo storico e alle proprie esperienze personali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Quando abbiamo cominciato metà del mondo era governato da un signore che si chiamava Leonid Brežnev, l’altra da Ronald Reagan. Noi eravamo in mezzo nell’Emilia rossa e paranoica a cercare di capire cosa fare, da che parte guardare". Ma questa è un’altra storia. Anche quando non suona con energia la chitarra elettrica, ma scrive, continua a guardarsi indietro per intercettare il futuro Massimo Zamboni, che oggi alle 17,30 presenta alla Sala Ferri di Palazzo Strozzi il suo ultimo libro “ Pregate per ea “ pubblicato da Enaudi. Il chitarrista di Reggio Emilia, classe 1957 è a Firenze per “Aspettando la musica dei poeti. I poeti della musica 2026“, una rassegna nata per iniziativa del Gabinetto Vieusseux, originariamente per avvicinare il grande pubblico, sopratutto giovanile, ai poeti italiani del ’900. 🔗 Leggi su Lanazione.it

zamboni dalla chitarra al racconto un romanzo che ha radici reggiane
© Lanazione.it - Zamboni, dalla chitarra al racconto. Un romanzo che ha radici reggiane
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Hirundini: il suono lucano tra chitarra battente e nuove radici? Domande chiave Come può la chitarra battente dialogare con i loop vocali moderni? Perché il protagonista decide di distruggere uno smartphone nel...

Al “Dalla” di Manfredonia il 1° aprile arriva “Mephisto”, rilettura di Andrea Baracco del romanzo di Klaus Mann che racconta la Germania nazista e l’asservimento al potereAl “Dalla” di Manfredonia il 1° aprile arriva “Mephisto”, rilettura di Andrea Baracco del romanzo di Klaus Mann che racconta la Germania nazista e...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web