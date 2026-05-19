Zamboni dalla chitarra al racconto Un romanzo che ha radici reggiane
Un autore di origini reggiane ha deciso di passare dalla musica alla scrittura, scrivendo un romanzo che riprende spunti della sua vita. La narrazione si apre con un ricordo di quando, negli anni di metà Novecento, il mondo era diviso tra il blocco sovietico e gli Stati Uniti, governati rispettivamente da Leonid Brežnev e Ronald Reagan. La storia si sviluppa attraverso ricordi e riflessioni legate a quel periodo storico e alle proprie esperienze personali.
"Quando abbiamo cominciato metà del mondo era governato da un signore che si chiamava Leonid Brežnev, l’altra da Ronald Reagan. Noi eravamo in mezzo nell’Emilia rossa e paranoica a cercare di capire cosa fare, da che parte guardare". Ma questa è un’altra storia. Anche quando non suona con energia la chitarra elettrica, ma scrive, continua a guardarsi indietro per intercettare il futuro Massimo Zamboni, che oggi alle 17,30 presenta alla Sala Ferri di Palazzo Strozzi il suo ultimo libro “ Pregate per ea “ pubblicato da Enaudi. Il chitarrista di Reggio Emilia, classe 1957 è a Firenze per “Aspettando la musica dei poeti. I poeti della musica 2026“, una rassegna nata per iniziativa del Gabinetto Vieusseux, originariamente per avvicinare il grande pubblico, sopratutto giovanile, ai poeti italiani del ’900. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Hirundini: il suono lucano tra chitarra battente e nuove radici? Domande chiave Come può la chitarra battente dialogare con i loop vocali moderni? Perché il protagonista decide di distruggere uno smartphone nel...
Al “Dalla” di Manfredonia il 1° aprile arriva “Mephisto”, rilettura di Andrea Baracco del romanzo di Klaus Mann che racconta la Germania nazista e l’asservimento al potereAl “Dalla” di Manfredonia il 1° aprile arriva “Mephisto”, rilettura di Andrea Baracco del romanzo di Klaus Mann che racconta la Germania nazista e...
Scopri gli eventi dedicati a uno dei protagonisti di Eufonica: la chitarra A Eufonica Off, il palinsesto di eventi del Salone al di là dei confini del quartiere fieristico, arriva la Guitar Week. Un progetto del Conservatorio G.B. Martini di Bologna, una settimana di e facebook