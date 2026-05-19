YoungMe Lab Messina rilancia sui giovani | prorogato il termine per aderire al progetto
È stato prorogato il termine per aderire a “Young MeLab”, il progetto che mira a creare uno spazio dedicato a giovani, cultura, creatività e innovazione all’interno del Palacultura “Antonello da Messina”. Il progetto si rivolge a ragazzi interessati a partecipare a iniziative e attività legate a questi ambiti. La decisione di prolungare i tempi di iscrizione permette a un maggior numero di giovani di prendere parte alla proposta. L’obiettivo è coinvolgere attivamente i partecipanti nel processo di sviluppo del nuovo spazio.
Più tempo per partecipare a “Young MeLab”, il nuovo spazio dedicato ai giovani, alla cultura, alla creatività e all’innovazione che sorgerà all’interno del Palacultura “Antonello da Messina”. Il Comune di Messina ha disposto la proroga dei termini per la presentazione delle candidature relative. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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