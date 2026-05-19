Negli ultimi anni si è diffuso l’uso di sessioni di yoga in ufficio, come parte di iniziative per migliorare il benessere dei dipendenti. Alcune aziende premiano i laureati con bonus o riconoscimenti, mentre altre promuovono attività di volontariato tra i loro impiegati. La priorità sulla qualità della vita, in particolare per la generazione Z, si traduce in un’attenzione crescente alla gestione del tempo e alle condizioni di lavoro. Questi fattori influenzano la motivazione e la sostenibilità aziendale.

La qualità della vita, soprattutto per la generazione Z, è più importante della carriera. Quindi, la qualità del tempo lavoro è la leva strategica che incide sulla motivazione dei dipendenti e sulla sostenibilità dell’impresa. "Le persone non sono risorse produttive inanimate – osserva Andrea Bensi, direttore risorse umane di Canali spa (settore abbigliamento) – hanno energia, abitudini, fragilità e relazioni. Perciò abbiamo immaginato il ’ lavoro allargato ’, come ecosistema che comprende produttività, benessere e restituzione alla comunità". In azienda sono stati istituiti corsi di yoga e di pilates e gruppi di cammino, al mattino e durante la pausa pranzo, perché anch’essa diventi anche un momento di energia e relazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Yoga in ufficio. Premi alla laurea e volontariato

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