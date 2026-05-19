Yacht di Vacchi | tecnologia aerospaziale da 40 milioni di euro

Un superyacht dal valore di 40 milioni di euro utilizza tecnologia aerospaziale avanzata per migliorare stabilità e controllo. Questa tecnologia permette di mantenere il mezzo stabile anche in condizioni di mare mosso, grazie a sistemi di stabilizzazione e sensori di ultima generazione. Il controllo dello yacht può essere effettuato tramite un joystick, rendendo più semplice la navigazione e la gestione del mezzo. Questi strumenti sono stati sviluppati originariamente per applicazioni aerospaziali, adattati ora alle imbarcazioni di lusso.

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? Punti chiave Come fa la tecnologia aerospaziale a garantire stabilità totale in mare?. Cosa permette di pilotare uno yacht con un semplice joystick?. Perché i vetri elettrocromici sono fondamentali contro i paparazzi?. Quanto costa integrare sistemi software avanzati in un'imbarcazione di lusso?.? In Breve Ecosistema tecnologico stimato tra 15 e 40 milioni di euro.. Materiali aerospaziali in titanio e fibra di carbonio per scafo leggero.. Sistemi a idrogetto industriali con comando tramite joystick in plancia.. Vetri elettrocromici per proteggere gli interni dai teleobiettivi dei paparazzi.. Tra i 15 e i 40 milioni di euro il costo stimato per l’ecosistema tecnologico dello yacht di Gianluca Vacchi, una cifra che supera il valore di 25. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Yacht di Vacchi: tecnologia aerospaziale da 40 milioni di euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Carlos Alcaraz e lo yacht, una "follia" da 10 milioni di euroUn periodo difficile, per Carlos Alcaraz: sconfitte inattese, sfoghi e un evidente momento di difficoltà mentale. Alcaraz sta facendo costruire uno yacht da 10 milioni di euro: “Ho bisogno di evadere da tutto”Il numero uno del mondo si regala un lussuoso catamarano Sunreef da oltre 10 milioni di euro per staccare la spina.