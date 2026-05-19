Xylella | Confagricoltura chiede che i 30 milioni vadano alle aziende

Confagricoltura ha richiesto che i 30 milioni di euro destinati al settore agricolo siano assegnati direttamente alle aziende colpite. Restano ancora da chiarire quali criteri verranno adottati dalla Regione per individuare i beneficiari e come verranno valutati i danni subiti dagli agricoltori. La questione è al centro di un dibattito tra le associazioni di categoria e le autorità locali, mentre le modalità di distribuzione dei fondi devono ancora essere definite.

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? Domande chiave Come verranno scelti i beneficiari dei 30 milioni di euro?. Quali criteri userà la Regione per valutare il danno subito?. Perché le definizioni attuali rischiano di escludere le piccole imprese?. Come influirà il nuovo bando sulla qualità delle nuove piantine?.? In Breve Accesso ai fondi vincolato a perdita di valore economico superiore al 30%. Richiesta uso materiale vivaistico certificato secondo standard europei o sistema CAC. Criterio di ammissibilità basato su ettari colpiti e dati fascicoli aziendali storici. Obiettivo salvaguardia dieta mediterranea tramite protezione produzione olio extravergine pugliese. A Bari, in... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Xylella: Confagricoltura chiede che i 30 milioni vadano alle aziende ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Xylella: 18,8 milioni dispersi tra aziende chiuse e titolari deceduti? Punti chiave Come sono finiti 18,8 milioni di euro a aziende già chiuse? Chi ha deciso di non spendere i 45 milioni della Regione? Perché le... Xylella, prorogato termine lavori di contrasto. Confagricoltura: "Intervento di buon senso"BARI - La Regione Puglia ha prorogato il termine delle lavorazioni obbligatorie di contrasto al vettore della Xylella fastidiosa. Xylella, Confagricoltura Lazio 'subito un tavolo con la Regione'Confagricoltura Lazio chiede un incontro urgente con l'assessore all'Agricoltura della Regione Lazio e con il Servizio Fitosanitario Regionale per un chiarimento immediato sulle misure annunciate o ... ansa.it Xylella, Di Gioia chiede rinvio esame ddl. Marmo (FI): ‘Emiliano è in tournèe’Rinviare di qualche settimana la discussione e l’esame per l’approvazione del disegno di legge sulla gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia, in attesa che ... affaritaliani.it