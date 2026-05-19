Durante il weekend di UFC alla Casa Bianca, a Washington, si terrà il UFC Freedom 250 Fan Fest, evento che vedrà la partecipazione di diverse Superstar della WWE. La federazione di wrestling ha confermato ufficialmente la presenza di diversi atleti che prenderanno parte all’evento, che si svolgerà nello stesso fine settimana dell’evento UFC. La partecipazione delle Superstar della WWE rappresenta un momento di grande interesse per gli appassionati di sport da combattimento e intrattenimento.

La WWE ha ufficialmente annunciato diverse grandi Superstar che prenderanno parte al UFC Freedom 250 Fan Fest, l’evento organizzato durante lo storico weekend di UFC alla Casa Bianca, in programma a Washington D.C. Il Fan Fest era stato rivelato all’inizio della settimana come parte delle celebrazioni di UFC Freedom 250, ma inizialmente la WWE non aveva confermato quali talenti sarebbero stati presenti. La situazione è cambiata durante l’ultima puntata di Monday Night RAW, quando Michael Cole ha annunciato ufficialmente i nomi delle Superstar della WWE che parteciperanno ai meet-and-greet previsti il 13 e 14 giugno. THE PLACE TO BE Celebrity appearances, meet-and-greets featuring fan-favorite UFC athletes, live music, and the #UFCWhiteHouse Ceremonial Weigh-in & the UFC Freedom 250 Watch Party. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: svelate le Superstar che parteciperanno al weekend UFC Freedom 250

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