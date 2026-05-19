World Championship 2026 CKA Qing Long Terni sugli scudi | Ottima prova di maturità TUTTI I PROTAGONISTI
La società Qing Long ha partecipato alla ventiduesima edizione della World Championship 2026 & Cup CKACSEN. La competizione mondiale dedicata alle arti marziali ha visto la partecipazione di oltre mille atleti che si sono sfidati sulle pedane del PalaBarton di Perugia, nel corso dello scorso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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