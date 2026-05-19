World Championship 2026 CKA Qing Long Terni sugli scudi | Ottima prova di maturità TUTTI I PROTAGONISTI

Da ternitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La società Qing Long ha partecipato alla ventiduesima edizione della World Championship 2026 & Cup CKACSEN. La competizione mondiale dedicata alle arti marziali ha visto la partecipazione di oltre mille atleti che si sono sfidati sulle pedane del PalaBarton di Perugia, nel corso dello scorso. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

World Championship 2026 CKA, Kung Fu Terni in evidenza: “Esperienza che lascia segni importanti” TUTTI I PROTAGONISTIUn luogo di incontro tra culture, esperienze e tradizioni unite dalla stessa passione per il kung fu e le discipline marziali.

Medaglie dal tono internazionale per il Drago del Tao al World Championship – Cup Cka 2026ARTI MARZIALI - L'associazione sportiva fermana ha preso parte al prestigioso circuito iridato svolto nel recente fine settimana a Perugia, precisamente all'interno del Pala Barton Energy, raccogliend ... cronachefermane.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web