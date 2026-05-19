Whoop that Trick!
Gli innesti provenienti da NXT continuano a influenzare positivamente la programmazione della WWE. Da tempo, questa piattaforma rappresenta un punto di partenza per numerosi atleti che poi si affermano nel roster principale. Le recenti scelte di coinvolgere l’ex territorio di sviluppo hanno portato a nuovi confronti e storyline, contribuendo a rinnovare gli eventi televisivi. Questi cambiamenti hanno anche ampliato le opportunità per i talenti emergenti, portando a un miglioramento generale della qualità degli show.
Gli innesti di NXT fanno sempre bene alla salute della WWE. L’ex “territorio di sviluppo” della Compagnia, ora diventato a tutti gli effetti il terzo brand, alla pari dei più anziani Raw e Smackdown, forgia giovani atleti che rappresenteranno il futuro della Federazione che, una volta accertate le loro indubbie capacità, vengono proiettate nei Main Roster. Non tutte le ciambelle vengono col buco, ovvio; Ci sono wrestler che, esaurito il loro momento di fama, terminata l’ascesa professionale, una volta che le bocce si sono “fermate”, finiscono per fare le comparse nei roster principali e lentamente, ma inesorabilmente, si avviano verso l’inevitabile licenziamento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
WHOOP THAT TRICK
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