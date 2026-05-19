Welcome in Siria l' ultimo lavoro del reporter Angelo Maddalena sarà presentato alla Libreria Spartaco
Sabato 23 alle 18, alla Libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere, si terrà la presentazione di “Welcome in Siria”, l’ultimo libro del giornalista Angelo Maddalena. L’evento offrirà l’occasione di scoprire il racconto scritto dall’autore, che ha viaggiato nel paese e raccolto testimonianze dirette. La serata prevede l’intervento dell’autore e un dibattito con il pubblico. La libreria invita i lettori a partecipare per conoscere le esperienze e le storie narrate nel volume.
Sabato 23, alle 18, la Libreria Spartaco di Santa Maria Capua Vetere dà ai lettori un “benvenuto in Siria”. S'intitola infatti “Welcome in Siria” (Edizioni Siké) il “surreal tour” del reporter indipendente Angelo Maddalena. La conversazione con l'autore sarà condotta da Antonella Lao, che ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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