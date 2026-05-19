Week end di corsa | Pisa ospita i campionati italiani di orienteering

A Pisa si terranno i Campionati italiani di orienteering nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio. La competizione comprende una prova sprint individuale e una staffetta, con atleti provenienti da varie regioni che si sfideranno sul campo. La manifestazione si svolgerà in diverse aree della città, coinvolgendo i partecipanti in percorsi che richiedono l’uso di mappa e bussola per trovare le tappe. L’evento si inserisce nel calendario nazionale di questa disciplina sportiva.

Pisa, 18 maggio 2026 – “Corsa, mappa e bussola: l’Italia dell’orienteering punta al tricolore”. Pisa ospiterà i Campionati italiani sprint di orientamento, prova individuale e a staffetta, in programma sabato 23 e domenica 24 maggio. La manifestazione porterà nel centro storico cittadino atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero per due giornate dedicate alla disciplina dell’orienteering, sport che unisce corsa, lettura della mappa e capacità di orientamento. Le gare si svolgeranno tra le vie e le piazze del centro storico, che per l’occasione diventeranno il campo di gara della competizione nazionale. Gli atleti partiranno a intervalli individuali e riceveranno la mappa al momento del via, con l’obiettivo di raggiungere nel minor tempo possibile i punti di controllo distribuiti lungo il percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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